С какими проблемами сегодня сталкиваются продавцы и покупатели грузовиков

На собственном примере можем показать, что фургон LADA Largus был продан всего за четыре дня. И если совсем недавно за такую машину можно было выручить максимум 600 000 рублей, то сейчас развозной «каблучок» удалось легко и быстро пристроить за 670 000 ₽ То есть нынче на продаже пробеговой техники можно заработать больше, чем обычно.

Самая главная ошибка продавцов — в желании предъявить покупателю как можно меньший пробег. И если одометры развозных фургонов скручивают на 50—100 тысяч километров, то для легкого коммерческого транспорта «корректировка» может составить от 100 до 200 тысяч. У больших грузовиков не считается зазорным уменьшить показания на все 300 тысяч!

Правда, в этом нет особого смысла… Ведь сегодня информация об автомобиле аккумулируется во многих базах данных. Поэтому пробеги на разных этапах жизни автомобиля фиксируют операторы техосмотра, страховые компании, автосервисы и много кто еще. Так что общеизвестный сервис Автотека мгновенно выведет недобросовестного продавца на чистую воду.

Вдобавок на «перегретом» рынке некоторые автовладельцы выставляют сильно завышенную цену: дескать, если людям надо — они все равно купят. И потом удивляются, что звонков и сообщений откровенно мало… А чтобы их было много, ценник должен быть адекватным (об этом мы подробнее расскажем ниже).