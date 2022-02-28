С какими проблемами сегодня сталкиваются продавцы и покупатели грузовиков

В России сейчас сложилась сложная ситуация: на вторичном рынке грузовиков и спецтехники спрос значительно превышает предложение. Так, благодаря восстановлению рынка магистральных, региональных и внутригородских перевозок, вызванного активным ростом интернет-торговли, число желающих приобрести грузовик увеличилось примерно вдвое!
Из-за этого возник определенный дефицит автомобилей. Экземпляры в хорошем состоянии и с небольшим пробегом сильно подорожали. Притом возросшие цены совершенно не пугают покупателей — лучшие варианты находят новых владельцев буквально через несколько часов после публикации объявления.
Для продавцов такой расклад, безусловно, хорош. Ведь сейчас найти покупателя намного проще, чем когда-либо! Скажем, ресурс Авито сейчас ежемесячно просматривают рекордные 46 миллионов пользователей, причем каждый третий посещает раздел «Транспорт». Ежемесячно объявления на автомобильную тему изучаются примерно 22,5 миллиона раз!
На собственном примере можем показать, что фургон LADA Largus был продан всего за четыре дня. И если совсем недавно за такую машину можно было выручить максимум 600 000 рублей, то сейчас развозной «каблучок» удалось легко и быстро пристроить за 670 000 ₽ То есть нынче на продаже пробеговой техники можно заработать больше, чем обычно.
Самая главная ошибка продавцов — в желании предъявить покупателю как можно меньший пробег. И если одометры развозных фургонов скручивают на 50—100 тысяч километров, то для легкого коммерческого транспорта «корректировка» может составить от 100 до 200 тысяч. У больших грузовиков не считается зазорным уменьшить показания на все 300 тысяч!
Правда, в этом нет особого смысла… Ведь сегодня информация об автомобиле аккумулируется во многих базах данных. Поэтому пробеги на разных этапах жизни автомобиля фиксируют операторы техосмотра, страховые компании, автосервисы и много кто еще. Так что общеизвестный сервис Автотека мгновенно выведет недобросовестного продавца на чистую воду.
Вдобавок на «перегретом» рынке некоторые автовладельцы выставляют сильно завышенную цену: дескать, если людям надо — они все равно купят. И потом удивляются, что звонков и сообщений откровенно мало… А чтобы их было много, ценник должен быть адекватным (об этом мы подробнее расскажем ниже).
К покупателям — свои претензии. В частности, продавцы очень недовольны… поведением своих оппонентов: осматривая автомобили, потенциальные владельцы придираются буквально ко всему. Притом часто — не зная предмета! Ведь многочисленные ролики и статьи учат приобретателей жестко торговаться.
Торговаться, конечно, надо. Но грамотно. Для начала придется изучить актуальные цены, а для этого — выбрать марку, модель и год выпуска автомобиля. Эти параметры вбить на Авито Авто, а из появившейся выборки отсеять самые дешевые и самые дорогие экземпляры. Кроме того, сам сервис прямо в карточке объявления отмечает плашками «Хорошая цена» и «Отличная цена» наиболее интересные предложения.
Если дело дойдет до осмотра конкретного варианта, неплохо знать сильные и слабые стороны конкретной модели — это поможет сосредоточиться на действительно важных вещах, а какие-то минусы оставить без внимания. Например, у одного популярного LCV быстро ржавеет крышка капота — это скорее данность, чем реальная проблема.
Кроме того, подбор грузовика требует знаний соответствующей матчасти. Об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал совсем недавно. Ведь максимум недостатков надо выискивать на месте, поскольку гонять каждый большегруз на фирменную станцию не хватит никаких денег…
И, конечно, изучая предложения на Авито Авто, нельзя ограничиваться одним регионом, а нужно искать предложения по всей стране. Смело расширяйте географию поиска, ведь подходящий по бюджету и состоянию вариант может найтись не рядом, а в нескольких сотнях или даже тысячах километров.
Кстати, бюджеты бывают разные, и очень часто небольшой фирме или частному предпринимателю действительно нужен грузовик, но денег слишком мало, чтобы замахиваться на покупку новой техники. Да и с подержанной сейчас все непросто! Впрочем, доступные предложения на рынке сейчас есть. Более 128 000 объявлений на Авито Авто — это грузовая и специальная техника с пробегом (включая легкий комтранс) по цене до 1 200 000 рублей.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, есть ли смысл искать машину «по низу рынка». Главное — не ограничиваться одним регионом, а искать предложения по всей стране.