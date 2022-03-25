АВТОВАЗ никого не уволит, но платить будет меньше

Напомним, что сейчас сборочные площадки автогиганта находятся в простое из-за нехватки острой компонентов, а всем сотрудникам выплачиваются ⅔ от средней заработной платы. А уже 4 апреля стартует корпоративный отпуск, так что сотрудники выйдут на работу только 25-го.

Понятно, что введение четырехдневки отрицательно скажется на зарплатах заводчан… Однако всем желаюшим сейчас предлагают записаться на временные и общественные работы — за них людям будут платить из средств федерального бюджета.

Что касается не людей, а машин, то вазовские инженеры сейчас готовят специальные версии некоторых моделей LADA, которые, как уверяет «российская марка №1», будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.