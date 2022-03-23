Когда ГАЗ выпустит новое поколение «Победы» на китайской платформе

Конечно, опытному автомобилисту, который привык читать авторитетные издания, вроде портала «АвтоВзгляд», не составит никакого труда отличить правду от вымысла. Ведь понятно, что никаких минивэнов ЛиАЗ-677 и кроссоверов «Москвич-412» не существует и существовать не может!

Однако один из недавних фейков оказался весьма правдоподобным… Некий канал на «Ютубе» уверенно заявил, будто Горьковский автозавод передаст концерну Great Wall права на название «Победа». Ну, а китайцы, дескать, наладят под этим именем выпуск электрокаров Ora Ballet Cat.

Резонанс оказался таким, что на ГАЗ начали приходить запросы: когда же, наконец, возрожденная «Победа» появится в дилерских центрах нижегородской марки?

В пресс-службе производителя «Газелей» и «Газонов» попросили читателей нашего портала не верить подобным заявлениям. Поэтому ответ на вопрос, когда же ГАЗ выпустит новое поколение «Победы» на китайской платформе, будет простым: никогда!

А еще на приходят на Горьковский автозавод продолжают приходить призывы вернуть "Волгу…, хотя модель 31105 прекратили выпускать на рубеже 2008—2009 годов. Но теперь, когда российский автопром душат западные санкции, появились слухи, будто бы ГАЗ снова готов возродить производство легковушек!