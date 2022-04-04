Премиальные иномарки провалили тесты на безопасность

По мнению спецов IIHS, действительно назойливое оповещение должно быть громким, а главное — длиться не менее 90 секунд, если не пристегнулся водитель или передний пассажир; либо 30 секунд, когда без ремня едут люди на задних сиденьях. Выполнить эти требования смогли только две модели — Subaru Ascent и Subaru Forester.

Оценку «удовлетворительно» заработали кроссоверы Hyundai Palisade и Tucson, а также троица от Nissan — Murano, Pathfinder и Rogue. Семь машин — «Джипы», «Мазды» и «Тойоты» соответствуют минимальным допускам, так как «пищат» не менее восьми секунд, но не более того.

А вот дюжина других моделей, включая премиальные Audi Q3, Buick Encore и Volvo XC50, вообще провалили тест! В этих машинах забывчивые пассажиры могут запросто не обратить внимания на звуковоую и световую сигнализацию, призывающую пристегнуться.

А еще IIHS чуть ранее опубликовал список победителей ежегодной премии Top Safety Pick. Так, больше всего наград в различных номинациях по итогам серии краш-тестов забрал концерн Hyundai Motor Group.