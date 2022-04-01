Не хуже, чем John Deer: белорусский МТЗ выпустит супертрактор

Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк сообщил, что разработка техники такой мощности на заводе уже ведется, но потребуется около двух лет, чтобы начать ее производство. Сейчас главным встает вопрос импортозамещения двигателей, так как агрегаты Caterpillar и Cummins по понятным причинам использовать не получится.

Теоретически минчане могут использовать 420-сильный турбодизель Тутаевского моторного завода, либо — китайскими агрегатами Weichai. У этой компании есть 12,5-литровые двигатели серии WP13, что развивают мощность от 480 до 530 лошадиных сил. Более того, у «Вейчая» есть завод под Минском, где можно наладить сборку таких ДВС.

Добавим, что концепт мощного трактора завод МТЗ показывал на нескольких выставках. Новинка называется BELARUS-5022 и отличается весьма вызывающей для сельскохозяйственной техники внешностью.

Опытный вариант трактор оснастили 6-цилиндровым дизельным двигателем Caterpillar мощностью 500 л. с. Он имел механическую коробку передач, что поддерживает 16 скоростей при движении вперед и 8 — назад. Скорость движения вперед от 3,4 до 38 км/ч, а назад — от 2,9 до 16 км/ч.

И еще одна новость из Белоруссии. Не секрет, что производители автобусов очень сильно зависят от иностранных производителей комплектующих. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Минский автозавод первым нашел альтернативу европейским и американским запчастям, которые после недавних событий стали «санкционными».