Mitsubishi выпустит новую недорогую легковушку

В этом году Mitsubishi хочет возродить модель Colt, которая нынче празднует 60-летний юбилей. Более того, японцы не планируют оттягивать премьеру, а постараются выести новинку как можно скорее. А пока поклонникам японских микролитражек прдъявили первый тизер.

Как того требует жанр, на единственной фотографии видно лишь несколько нюансов, один из которых — четко подсвеченный шильдик Hybrid EV. Это значит, что пятидверный хетчбэк получит гибридную силовую установку.

СМИ предполагают, что возрожденный Colt примерит платформу от нового «Логана», а под его капотом будет скрываться полуторалитровый бензиновый мотор. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эту информацию мы сможем уже скоро.

Также есть надежда, что «малыш» будет сравнительно недорогим, ведь основными странами, где его планируют продавать, должны стать небогатые страны юго-восточной азии.

О российских перспективах «Кольта» говорить пока рано. Ведь другая легковая модель — кроссвэн Xpander — тоже не смог добраться до нас. Хотя на многих других рынках гибрид минивэна и кроссовера оказался чрезвычайно успешным.