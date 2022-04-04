Антисанкции против дефицита: почему в России резко подешевели автозапчасти

На первой паре первого же курса любого экономического ВУЗа студентам расскажут, что главная и основная цель предпринимательской деятельности — доход. Все остальные тезисы и громкие заявления вторичны, либо вообще не имеют отношения к делу. Во все времена и все эпохи бизнес шел с политикой параллельно, но не по одной дороге. Кто бы что ни придумывал, но деньги решали намного больше строго с момента их, денег, появления. И в этом кроется секрет скорого восстановления отечественного рынка запчастей.
Не успело государство ввести параллельный импорт, как его ввел бизнес: не дожидаясь, пока официальные поставщики предложат новые условия и новые же договоры поставок, отечественный предприниматель, опаленный в боях рыночной экономики, сделал все сам. «На контору надейся, а сам не плошай» в действии.
А разве могло быть иначе?
Столкнувшись с невиданным ранее экономическим шквалом — если кто не знает, произошедшее в отечественной экономике прекрасно описывается фразеологизмом «идеальный шторм» — малые предприятия не просто перешли в режим повышенной опасности, но и начали мгновенно искать возможности. У любой медали две стороны, а реверсом кризиса всегда будет «окно возможностей».
В такие дни слабые уйдут надолго, если не навсегда, а сильные упрочат свои позиции и получат дополнительную долю рынка. Прекрасный пример — корейские автомобильные компании, которые первыми договорились с «вашингтонским обкомом», что санкции — санкциями, поддерживаем и стоим стеной на страже звездно-полосатой демократии, но свои товары поставлять в Россию будем. Ибо политика — это к политикам, а за деньгами ходят к бизнесу.
Ровно то же произошло и с поставщиками запчастей. За бравурными речами скрывался вполне понятный и ожидаемый посыл: поставлять будем, но логистику надо бы поменять. Вместо прямой дороги — окольная. На все приготовления потребовался месяц и незначительное повышение цен, которое в скором времени — как только «набьют лыжню» — тоже уйдет. Больше объем — лучше предложение.
Уже сейчас на самых разных «этажах» отечественного рынка наблюдается падение запросов продавцов: и холодильники, и электроника, и запчасти стремительно дешевеют. В большей степени это связано с двумя факторами: курс валюты стабилизировался, а склады начали наполняться.
Впрочем, есть и третий: народ перестал массово скупать все и вся за дорого! Даже онлайн-магазины, и те демонстрируют падение цен от пика на 20—30 процентов, что должно говорить только об одном: ситуация нормализуется, если нет срочной необходимости в покупке, следует еще немного подождать. Предложение будет еще лучше.
С валютой более-менее понятно, но откуда пошли вагоны запчастей? Во-первых, Китай никогда не отличался медлительностью и мгновенно перестроился под новый запрос. Производится-то все в Поднебесной, все предприятия — совместные, согласно закону, а уж новую коробочку можно и за вечер «склепать» и напечатать в нужном количестве. Во-вторых, Казахстан, ведущий «нейтральную» линию, стал перевалочным пунктом, еще одним звеном в цепи поставок, позволяющим с легкостью обходить ограничения.
Деньги есть, но вы держитесь!
Заметим, что это невероятно «финансово целесообразная» позиция, которая привлечет в экономику среднеазиатского государство очень большой приток финансов. Со всего мира. Несмотря на все рассказы и сравнения, российский рынок — слишком большой и лакомый кусок финансового благополучия, да к тому же уже возделанный десятилетиями маркетинговых вложений, чтобы в один день с него уйти. Такую «смену курса» могут себе позволить единицы, да и то с ощутимой господдержкой. Читай — никто.
Страна лесов, полей и рек, а также газа, нефти и других полезных ископаемых чисто физически не может быть вычеркнута из мировой экономики — это грозит чудовищным кризисом, который если кто и переживет, так это та самая страна лесов, полей и рек. Политика может лгать не краснея, экономика — нет, что и подтвердили заполненные свежепоставленными запчастями полки во всех российских СТО. Деньги решают любой вопрос, а у России деньги есть.