Антисанкции против дефицита: почему в России резко подешевели автозапчасти

На первой паре первого же курса любого экономического ВУЗа студентам расскажут, что главная и основная цель предпринимательской деятельности — доход. Все остальные тезисы и громкие заявления вторичны, либо вообще не имеют отношения к делу. Во все времена и все эпохи бизнес шел с политикой параллельно, но не по одной дороге. Кто бы что ни придумывал, но деньги решали намного больше строго с момента их, денег, появления. И в этом кроется секрет скорого восстановления отечественного рынка запчастей.

Не успело государство ввести параллельный импорт, как его ввел бизнес: не дожидаясь, пока официальные поставщики предложат новые условия и новые же договоры поставок, отечественный предприниматель, опаленный в боях рыночной экономики, сделал все сам. «На контору надейся, а сам не плошай» в действии.

А разве могло быть иначе?

Столкнувшись с невиданным ранее экономическим шквалом — если кто не знает, произошедшее в отечественной экономике прекрасно описывается фразеологизмом «идеальный шторм» — малые предприятия не просто перешли в режим повышенной опасности, но и начали мгновенно искать возможности. У любой медали две стороны, а реверсом кризиса всегда будет «окно возможностей».

В такие дни слабые уйдут надолго, если не навсегда, а сильные упрочат свои позиции и получат дополнительную долю рынка. Прекрасный пример — корейские автомобильные компании, которые первыми договорились с «вашингтонским обкомом», что санкции — санкциями, поддерживаем и стоим стеной на страже звездно-полосатой демократии, но свои товары поставлять в Россию будем. Ибо политика — это к политикам, а за деньгами ходят к бизнесу.