Из-за спецоперации АВТОВАЗ потерял больше половины своих покупателей

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что, согласно официальной статистике АЕБ, в марте на российском рынке продано всего 55 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей против 149 тысяч годом ранее. То есть общие продажи упали на 62,9%.

Увы, в этом хаосе даже российский бренд №1 не сумел показать достойного результата. Из дилерских центров LADA покупатели забрали только лишь 12 289 машин, то есть на 64% меньше чем годом ранее. Общий итог первого квартала — −37% или 52 712 проданных автомобилей.

Возможно, наши соотечественники и хотели бы прихватить новенькую «Гранту» или «Весту», но их просто не было — в феврале и марте АВТОВАЗ испытывал жесточайший производственный кризис. А сейчас и вовсе спешно объвил корпоративные каникулы, чтобы поднакопить комплектующих.

В общем, времена нынче тяжелые: из-за санкций логистические цепочки нарушились, импортных компонентов для производства автомобилей не хватает, продажи падают, прибыль снижается. Да и французский акционер — компания Renault — продолжает держать тягостное молчание.

В таких условиях сокращения сотрудников или урезания зарплат на автозаводах избежать крайне сложно… Однако АВТОВАЗ, кажется, нашел выход.