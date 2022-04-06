Крутой Mercedes-AMG SL оснастили 2-литровым «пакетом сока»

Итак, новый Mercedes-AMG SL 43 стал базовой версией новинки. У нее под капотом скрывается расположенный продольно четырехцилиндровый двигатель объемом 2 л — «пакет сока», как любят шустить владельцы большеобъемных моторов.
Благодаря электрическому наддуву, общая идея которого взята от болидов F1, скромная рядная «четверка» выдает внушительные 381 л. с. мощности и 480 Нм момента. В первые секунды после старта 14 сил добавляет 48-вольтовый стартер-генератор.
В трансмиссии трудится фирменная девятиступенчатая коробка под мудреным названием AMG Speedshift MCT 9G. Впрочем, утроен этот агрегат тоже мудрено: у него вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление. Ведущие колеса — только задние.
В плане динамики даже двухлитровый SL очень хорош: он ускоряется до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 275 км/ч. Ну, а приятным бонусом должна стать интересная цена, которую, правда, объявят немного позже.