Крутой Mercedes-AMG SL оснастили 2-литровым «пакетом сока»

В трансмиссии трудится фирменная девятиступенчатая коробка под мудреным названием AMG Speedshift MCT 9G. Впрочем, утроен этот агрегат тоже мудрено: у него вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление. Ведущие колеса — только задние.

В плане динамики даже двухлитровый SL очень хорош: он ускоряется до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 275 км/ч. Ну, а приятным бонусом должна стать интересная цена, которую, правда, объявят немного позже.