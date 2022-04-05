Страховщики массово навязывают автовладельцам гигантские доплаты к уже действующим полисам

Представители крупных российских страховых компаний начали «ковровые обзвоны» своих клиентов, имеющих действующие полисы каско. В ходе типичного звонка такого рода автовладельцу настойчиво предлагают увеличить так называемое страховое покрытие. Допустим, по действующему полису в случае ДТП, в котором машина гражданина будет полностью уничтожена, ему причитается от страховой компании выплата в размере 1,5 млн. рублей. Такому клиенту звонят и настырно требуют перезаключить договор, увеличив страховое покрытие с 1,5 до 2,5 млн рублей. Разумеется, за дополнительную плату.

Известны случаи, когда при наличии действующего каско, заканчивающегося уже через несколько месяцев, страховщики предлагали автовладельцу доплатить столько же, сколько он изначально некогда заплатил за полис. По данным АСН, в подобного рода обработке клиентов замечены представители практически всех крупнейших компаний-страховщиков. Сообщается, что «средняя по рынку» навязываемая доплата к действующим полисам сейчас составляет 30%.