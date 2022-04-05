Страховщики массово навязывают автовладельцам гигантские доплаты к уже действующим полисам

Представители крупных российских страховых компаний начали «ковровые обзвоны» своих клиентов, имеющих действующие полисы каско. В ходе типичного звонка такого рода автовладельцу настойчиво предлагают увеличить так называемое страховое покрытие. Допустим, по действующему полису в случае ДТП, в котором машина гражданина будет полностью уничтожена, ему причитается от страховой компании выплата в размере 1,5 млн. рублей. Такому клиенту звонят и настырно требуют перезаключить договор, увеличив страховое покрытие с 1,5 до 2,5 млн рублей. Разумеется, за дополнительную плату.
Известны случаи, когда при наличии действующего каско, заканчивающегося уже через несколько месяцев, страховщики предлагали автовладельцу доплатить столько же, сколько он изначально некогда заплатил за полис. По данным АСН, в подобного рода обработке клиентов замечены представители практически всех крупнейших компаний-страховщиков. Сообщается, что «средняя по рынку» навязываемая доплата к действующим полисам сейчас составляет 30%.
Представители страховых компаний мотивируют свои действия тем, что стоимость автомобилей после начала российской спецоперации на Украине резко выросла и это требует корректировки цены каско. На самом же деле существует и другое объяснение мотивов массовых попыток получить доплату с клиентов. Дело в том, что подавляющее большинство новых полисов добровольного страхования автотранспорта страховщики заключали с гражданами, приобретавшими новые легковушки в автосалонах. Именно от них шла львиная доля финансовых поступлений по страхованию данного типа.
После начала украинских событий продажи нового автотранспорта в России катастрофически упали, сведя почти к нулю премии страховщиков по каско. При этом последним приходится сейчас тратить свои деньги на возмещение ущерба по заключенным ранее полисам этого вида автострахования, причем по уже текущим, резко выросшим расценкам на ремонт и запчасти. Массовые требования страховщиков к автомобилистам доплатить за уже действующий полис каско объясняются желанием компаний ликвидировать так называемый кассовый разрыв в этой области, — фактически перевалив свои возросшие финансовые расходы на плечи клиентов-автовладельцев.