Подарок судьбы: в России резко подешевеет топливо на «автозаправках»

Стоимость топлива на заправках — одна из самых обсуждаемых тем надвигающегося макроэкономического кризиса, первые всполохи которого уже накрыли все подлунные земли. Вспыхнуло даже на мирной Шри-Ланке, где народ вышел на улицы, голосуя против дефицита бензина и дизеля. Как ни странно, но именно стоимость «горючки» — главный маркер реальных дел в экономике, потому что является неотъемлемой составляющей стоимости любого товара. Ибо от логистики и мехобработки — вспомним про сельское хозяйство — никуда и никому не убежать.

В тоже время в наших широтах отпускная цена на НПЗ падает — на внутренний рынок заливают партии бензина и дизеля, которые отныне неугодны Европе. Вроде бы должны отечественные логисты и простые автовладельцы вздохнуть с облегчением, вот сейчас-то как поедем, ан нет. Цены на заправочных станциях остаются в прежнем «диапазоне», всеми правдами и неправдами отказываясь устремляться вниз. Как так вышло, спрашивается?

Во-первых, отечественный бизнес не готов терять прибыль, поэтому сначала будет введены «опосредованные скидки» — то есть различные дисконты и бонусные программы. Будут давать «вычет» за хотдог или чашку кофе, потом за количество литров и примененную «фирменную карточку», и только после прямо снизят цены. Проще говоря, никто не верит в тренд долгосрочного снижения, поэтому АЗС будут крайне аккуратно снижать цены. Ибо «обратный курс» в случае стабилизации условий на внешних рынках может вызвать бурю негодования.