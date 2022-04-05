Подарок судьбы: в России резко подешевеет топливо на «автозаправках»

Фото: АвтоВзгляд
Оптовые цены на горючее упали еще в середине марта — существенно снизился экспорт, новые партии топлива вышли на российский рынок, предложение превысило спрос. Потом стабилизировалась национальная валюта, откатившись до 83 рублей за доллар. Но «памятники» на АЗС этого не замечают, продолжая продавать народу «горючку» по той же стоимости. Когда подешевеет?
Эдуард Раскин

Стоимость топлива на заправках — одна из самых обсуждаемых тем надвигающегося макроэкономического кризиса, первые всполохи которого уже накрыли все подлунные земли. Вспыхнуло даже на мирной Шри-Ланке, где народ вышел на улицы, голосуя против дефицита бензина и дизеля. Как ни странно, но именно стоимость «горючки» — главный маркер реальных дел в экономике, потому что является неотъемлемой составляющей стоимости любого товара. Ибо от логистики и мехобработки — вспомним про сельское хозяйство — никуда и никому не убежать.

В тоже время в наших широтах отпускная цена на НПЗ падает — на внутренний рынок заливают партии бензина и дизеля, которые отныне неугодны Европе. Вроде бы должны отечественные логисты и простые автовладельцы вздохнуть с облегчением, вот сейчас-то как поедем, ан нет. Цены на заправочных станциях остаются в прежнем «диапазоне», всеми правдами и неправдами отказываясь устремляться вниз. Как так вышло, спрашивается?

Во-первых, отечественный бизнес не готов терять прибыль, поэтому сначала будет введены «опосредованные скидки» — то есть различные дисконты и бонусные программы. Будут давать «вычет» за хотдог или чашку кофе, потом за количество литров и примененную «фирменную карточку», и только после прямо снизят цены. Проще говоря, никто не верит в тренд долгосрочного снижения, поэтому АЗС будут крайне аккуратно снижать цены. Ибо «обратный курс» в случае стабилизации условий на внешних рынках может вызвать бурю негодования.

Фото: АвтоВзгляд

Второй пункт — методика покупки горючего. Обычно заправки покупают топливо в кредит, а после, реализовав товар, расплачиваются с НПЗ. Стоимость кредита на сегодняшний день превышает 20% — долговые деньги не могут стоить дешевле ставки рефинансирования — поэтому схема приобретения резко возросла в цене, нивелировав дисконт на оптовую покупку.

Таким нехитрым образом приходим к простому умозаключению: стоимость горючего в России начнет снижаться, когда будут объявлены и зафиксированы новые «правила игры», а также начнет снижаться ставка рефинансирования. Происходить все это будет крайне медленно и осторожно, в копейках, а не в рублях, но однозначно будет. По очень вескому доводу: снижать добычу и останавливать перерабатывающие заводы куда менее привлекательно, чем понизить отпускную цену, стимулируя внутреннюю логистику и туризм. Да просто больше ездить на машине изо дня в день.

Нет сомнений, что мощное нефтяное лобби и в правительстве найдет желающих помочь, получив довольные голоса населения. Кто от этого в итоге выиграет? Мы, простые автовладельцы, которые будут оставлять на АЗС меньше денег. Оптимистичный, но вполне реальный прогноз. Посмотрим, сбудется ли.

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5 апреля 2022
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