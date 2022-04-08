Марка Aurus не прочь подзаработать не бедах российских миллионеров

Мы прекрасно знаем, что внутри любого Aurus Senat опытный глаз обнаружит множество импорта. Скажем, на головке блока цилиндров серийных машин отлито «Made in Germany», а производитель автоматических коробок КАТЕ никогда не скрывал, что вынужден применять заграничные запчасти.

Впрочем, как уверяет глава Минпромоторга, европейские детали были закуплены впрок, поэтому желающие прикупить автомобильный «люкс» татарстанской сборки не будут иметь никаких проблем.

Но надо торопиться. Ведь г-н Мантуров открыто заявил, что «Сенаты» нынче продаются почти задарма — от 18 000 000 рублей. И с этим, разумеется, надо что-то делать! А точнее — поднять цены.

— Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном Aurus есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену, чтобы, скажем так, эти ножницы пройти, — отметил министр агентству ТАСС.

Ну, а альтернативой подорожавшим «Аурусам» станет… китайская техника. Во всяком случае, все тот же Минпроторг сейчас активно зазывает на рынок РФ топовых производителей из КНР.