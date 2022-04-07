В Сеть слили секретные фото нового кроссовера на конвейере УАЗа

Напомним, что ранее «Чери» уже пробовала локализовать свою продукцию — в Черкесске, Калининграде, Новосибирске и Таганроге (под брендом TagAZ), но безуспешно. Однако китайцы попыток не оставили, и поиски партнеров привели их до Ульяновска.

Во всяком случае, на вышеупомянутых фотографиях из VK на конвейер УАЗа загружают именно кузов «поднебесного» кроссовера Chery Tiggo 8 — эту модель можно отличить по характерным выштамповкам и форме бокового остекления.

Недавно «восьмерка» пережила небольшое обновление. Для тех, кто вообще не знает, что это за автомобиль, уточним: Chery Tiggo 8 — семиместный переднеприводный SUV длиной 4,7 метра, который оснащается 147-сильным полуторалитровым турбомотором и преселективной коробкой.