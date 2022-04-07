В Сеть слили секретные фото нового кроссовера на конвейере УАЗа

В феврале этого года пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков (после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина) сделал заявление, что российский «Соллерс» и китайская Chery намерены установить партнерские отношения.
По словам кремлевского чиновника, сотрудничество непосредственно затронет Ульяновский автозавод. И уже тогда портал «АвтоВзгляд» предположил, что вероятность постановки кроссоверов Chery на линию, где собирают «Патриоты» и «Хантеры», достаточно высока.
Напомним, что ранее «Чери» уже пробовала локализовать свою продукцию — в Черкесске, Калининграде, Новосибирске и Таганроге (под брендом TagAZ), но безуспешно. Однако китайцы попыток не оставили, и поиски партнеров привели их до Ульяновска.
Во всяком случае, на вышеупомянутых фотографиях из VK на конвейер УАЗа загружают именно кузов «поднебесного» кроссовера Chery Tiggo 8 — эту модель можно отличить по характерным выштамповкам и форме бокового остекления.
Недавно «восьмерка» пережила небольшое обновление. Для тех, кто вообще не знает, что это за автомобиль, уточним: Chery Tiggo 8 — семиместный переднеприводный SUV длиной 4,7 метра, который оснащается 147-сильным полуторалитровым турбомотором и преселективной коробкой.