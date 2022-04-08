«Урал» и МАЗ будут делать грузовики вместе

ОЗАА считается одним из крупнейших производителей разнообразных автокомпонентов в Белоруссии. Эта компания выпускает детали и узлы из алюминия, стеклопластика, пласмассы и различных смол. В основном продукция уходит на конвейеры МАЗа и БелАЗа, а, кроме того, в Осиповичах делают лодки и каноэ для спорта и туризма.

На «Урал» белорусский завод планирует поставлять рули, сиденья и детали интерьера — очевидно, что все эти компоненты были заграничными, а теперь для них приходится подбирать отечественные аналоги.

Между тем, как заявил недавно гендиректор предприятия Павел Яковлев, грузовики из Миасса локализованы 90%. И в ближайшее время заводчане планируют добиться 100-процентного импортозамещения.

Кстати, благодаря санкциям автозавод «Урал» намерен побить рекорды продаж. Правда, в нынешних условиях предприятие сделает акцент на «проверенные временем модели грузовиков». К примеру, на классический вездеход Урал-4320.