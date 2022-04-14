Как Узбекистан поможет спасти от санкций российский автопром

В 2022 году силами компании Roodell планируется выпустить 4500 автомобилей — это будут LADA Vesta, XRAY и Largus. Такой тираж, мягко говоря, маловат, чтобы запускать полноцикловую сборку! Тем более, что российский автогигант готов организовать в республике производство комплектующих… В Узбекистане даже высадился «десант» из представителей аж 37 автокомпонентных компаний.

Поэтому вполне возможно, что завод ADM Jizzakh, на самом деле, поможет АВТОВАЗу обходить западные (и не только) санкции. То есть ставшие санкционными детали будут сначала приходить в Джизакскую область, а уже оттуда — переправляться в Тольятти и Ижевск.

Схема рабочая и удобная. Но повторим — это лишь предположения, основанные на логике. Тем более, даже если обход санкицонных ограничений является истинной причиной такого внимания к среазиатской стране, об этом вряд ли когда-нибудь будет сказано публично.

И еще одна новость, посвященная марке LADA. Этой осень должна появиться «антикризисная» LADA Vesta — с восьмиклапанным мотором и старым салоном. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.