В России резко подешевели китайские автомобили

Но сейчас цены пошли на спад. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерских сетях марок Haval и Chery, за последнее время автомобили этих «поднебесных» брендов подешевели на сумму от 250 000 до 350 000 рублей.

И можно предположить, что эта тенденция сохранится. Ведь если 11 марта курс юаня держался на отметке 19 рублей, то сейчас он упал до 12 рублей 40 копеек. И это веская причина, чтобы импортеры и дилеры продолжали «скидывать» цены.

И продолжая тему «поднебесного» автопрома. Его знатоки обязаны знать марку Hongqi (читается как «Хунцы»): это автомобильный флагман всея Поднебесной. Этакий Aurus, но не новодельный, а с относительно долгой историей.

И сейчас российские чиновники и олигархи смогут своими пятыми точками почувствовать, каков он, китайский «тяжелый люкс».