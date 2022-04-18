Skoda отзывает в России более 1800 кроссоверов Kodiaq

Фото из открытых источников
Компания «Фольксваген Груп Рус», в которую входит «Шкода», объявила отзыв 1824 кроссоверов Skoda Kodiaq, проданных в прошлом году. То есть компания не снимает с себя обязательств по проведению сервисный кампаний, даже несмотря на то, что приостановила производство машин в нашей стране, а у дилеров есть проблемы с поставками запчастей.
Виктор Васильев

Причина отзыва кроется в том, что на автомобилях Skoda Kodiaq, которые были выпущены в определенный период, на стойку «В» наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Владельцев всех таких машин пригласят к дилерам, где эту табличку заменят на правильную. Все работы, естественно, проведут бесплатно.

Напомним, что несмотря на остановку поставок запасных частей многими производителями, Росстандарт продолжил объявлять в России отзывные кампании. В ведомстве отмечают, что производители, не выполняющие эти требования, ждут штрафы, а в худшем случае и приостановка деятельности на территории нашей страны.

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18 апреля 2022
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