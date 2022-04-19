ЗМЗ изменил технологию обкатки новых моторов

Весь март и начало апреля выдались достаточно сложными для тех подразделений, которые занимаются снабжением ЗМЗ, — это отделы логистики и закупок. Однако, как уверяет Ильнур Сахабиев, директор Заволжского филиала ООО «УАЗ», сейчас большая часть проблем решена.

Кроме того, инженеры предприятия, что заняты окончательной приемкой двигателей, предложили выполнять «перегазовку» на разных режимах работы мотора. В итоге, внедрение нового теста позволило обнаруживать отклонения, который раньше «всплывали» уже после продажи готовой машины клиенту.

Вообще, в условиях санкционного давления, положение Ульяновского автомобильного и Заволжского моторного заводов выглядит даже выигрышно. Тем не менее, любители «Патриотов» — наиболее молодой (всего лишь 17-летней!) легковой модели УАЗа — лишатся целого ряда ставших привычными опций.