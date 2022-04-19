ЗМЗ изменил технологию обкатки новых моторов

Фото производителя.
Самый слабый актив группы Sollers, Ульяновский автозавод, в кризис разом оказался самым сильным. В марте продажи новых автомобилей упали на 28%, а вот спрос на «Патриоты» и «Буханки» просел только на 7%. Поэтому уазовцы полны оптимизма, а с ними надежд на лучшее не теряют и сотрудники Заволжского моторного завода.
Алексей Кованов

Весь март и начало апреля выдались достаточно сложными для тех подразделений, которые занимаются снабжением ЗМЗ, — это отделы логистики и закупок. Однако, как уверяет Ильнур Сахабиев, директор Заволжского филиала ООО «УАЗ», сейчас большая часть проблем решена.

Кроме того, инженеры предприятия, что заняты окончательной приемкой двигателей, предложили выполнять «перегазовку» на разных режимах работы мотора. В итоге, внедрение нового теста позволило обнаруживать отклонения, который раньше «всплывали» уже после продажи готовой машины клиенту.

Вообще, в условиях санкционного давления, положение Ульяновского автомобильного и Заволжского моторного заводов выглядит даже выигрышно. Тем не менее, любители «Патриотов» — наиболее молодой (всего лишь 17-летней!) легковой модели УАЗа — лишатся целого ряда ставших привычными опций.

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19 апреля 2022
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