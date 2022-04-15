В России построили высокотехнологичного преемника легендарного «Шассика» Т-16

Оказывается, на замену легендарному советскому «Шассику» давно пришла более современная модель «КМ Универсал» производства Чебоксарского завода силовых агрегатов. А сейчас прославленное шасси ждет новая веха: калужская «Актив Техно» и московская «Априорные решения машин» оснастили машину электроприводом.

Инженеры не только разработали документацию, но и собрали первый опытный образец, который питается исключительно от аккумулятора. Электрическая начинка обеспечивает не только движение машины, но и работу навесного оборудования.

К концу 2022 года планируется начать серийный выпуск электрических тракторов, которые пригодится для использования в больших теплицах и городском хозяйстве. В дальнейшем «батарейный» силовой агрегат пригодится для создания складской техники.