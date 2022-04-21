Вместо настоящих Rolls-Royce российские дилеры теперь торгуют игрушечными

Под прозрачным пластиковым колпаком может скрываться кроссовер Cullinan или седан Ghost. Масштаб 1:18 позволил авторам модели достоверно передать пропорции и деталировку, а также реализовать давнюю мечту многих мальчишек — чтобы капот, двери и крышка багажника открывались, а руль — поворачивался.

Понимая, что заказать такую игрушку, скорее всего, захотят владельцы настоящих автомобилей марки Rolls-Royce, потеницальному покупателю предлагается выбрать один из 40 000 цветов машинки. Кроме того, для пущего сходства кузов можно украсить декоративной полосой — ее опытный художник нарисует вручную.

Кстати, в России на замену санкционной британской автороскоши может запросто прийти марка Hongqi (читается как «Хунцы»): это четырехколесный флагман всея Поднебесной. Знаменитый, в первую очередь, своими «членовозами» — большими представительскими лимузинами, на которых передвигаются высшие чиновники КНР.

Этакий Aurus, но не новодельный, а с относительно долгой историей. И сейчас российские чиновники и олигархи своими пятыми точками получат возможность почувствовать, каков он, китайский «тяжелый люкс».