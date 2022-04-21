Вместо настоящих Rolls-Royce российские дилеры теперь торгуют игрушечными

Фото: Авилон.
Теперь неизвестно, когда автомобили Rolls-Royce станут доступны для российских покупателей… Зато отечественные толстосумы смогут порадовать себя великолепной моделькой, за которую официальные дилеры просят «скромные» по меркам марки 167 000 рублей.
Алексей Кованов

Под прозрачным пластиковым колпаком может скрываться кроссовер Cullinan или седан Ghost. Масштаб 1:18 позволил авторам модели достоверно передать пропорции и деталировку, а также реализовать давнюю мечту многих мальчишек — чтобы капот, двери и крышка багажника открывались, а руль — поворачивался.

Понимая, что заказать такую игрушку, скорее всего, захотят владельцы настоящих автомобилей марки Rolls-Royce, потеницальному покупателю предлагается выбрать один из 40 000 цветов машинки. Кроме того, для пущего сходства кузов можно украсить декоративной полосой — ее опытный художник нарисует вручную.

Кстати, в России на замену санкционной британской автороскоши может запросто прийти марка Hongqi (читается как «Хунцы»): это четырехколесный флагман всея Поднебесной. Знаменитый, в первую очередь, своими «членовозами» — большими представительскими лимузинами, на которых передвигаются высшие чиновники КНР.

Этакий Aurus, но не новодельный, а с относительно долгой историей. И сейчас российские чиновники и олигархи своими пятыми точками получат возможность почувствовать, каков он, китайский «тяжелый люкс».

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22 апреля 2022
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