Audi начала продавать «облысевшие» версии кроссовера Q5

По информации Reddit, кроссоверы Audi Q5 лишились адаптивного круиз-контроля, системы мониторинга нахождения авто в пределах разметки, а также другой умной электроники, включая модули беспроводной зарядки для мобильных устройств. Правда, немцы сообщают о возможности инсталлировать опции комфорта и системы безопасности в автомобили позже, когда ситуация с микрочипами стабилизируется.

Пока же, вероятно, «ободранные» версии появятся и на других моделях «Ауди». Ближайшей из них станет внедорожный универсал A4 Allroad, а вслед за ним и А6 Allroad. Речь, правда, идет лишь о североамериканском рынке.

В России, напомним, пока реализуются лишь «живые» машины, имеющиеся на складских площадках. Дальнейшие поставки автомобилей на наш рынок временно «заморожены».