Победа за SUV: марка Citroёn прекращает выпуск минивэнов

Последним из могикан, представлявших малочисленное семейство минивэнов от марки Citroёn оставалась модель Grand C4 SpaceTourer, которую выпускали на испанском заводе концерна Stellantis. С конца апреля дилеры перестали принимать заказы на этот автомобиль, а в июле будет выпущен последний экземпляр.

В итоге любителям машин семейного толка отныне будут доступны только маленькие «каблучки» Berlingo да крупные микроавтобусы SpaceTourer — среднего больше не дано. Впрочем нам, россиянам, от этого ни горячо, ни холодно: в РФ Grand C4 SpaceTourer не возят вот уже как три года.

Впрочем, хорошо знакомый нашим соотечественникам SpaceTourer (без приставки Grand C4) будет даже практичнее — он и больше, и «семейнее». А при наличии AT-резины полноприводная версия этого «буса», буквально, превращается в кроссовер, позволяющий выехать далеко за пределы асфальтовых дорог.