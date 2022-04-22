Победа за SUV: марка Citroёn прекращает выпуск минивэнов

Фото производителя.
В 1994 году Citroёn выпустил необычный, но быстро ставший популярным минивэн Evasion, а через четыре года успех закрепил абсолютно хитовый Xsara Picasso — таких машин было куплено 1 760 000 экземпляров! Но сейчас народ охотнее раскупает кроссоверы всех мастей, а потому история однообъемников от французской марки заканчивается.
Алексей Кованов

Последним из могикан, представлявших малочисленное семейство минивэнов от марки Citroёn оставалась модель Grand C4 SpaceTourer, которую выпускали на испанском заводе концерна Stellantis. С конца апреля дилеры перестали принимать заказы на этот автомобиль, а в июле будет выпущен последний экземпляр.

В итоге любителям машин семейного толка отныне будут доступны только маленькие «каблучки» Berlingo да крупные микроавтобусы SpaceTourer — среднего больше не дано. Впрочем нам, россиянам, от этого ни горячо, ни холодно: в РФ Grand C4 SpaceTourer не возят вот уже как три года.

Впрочем, хорошо знакомый нашим соотечественникам SpaceTourer (без приставки Grand C4) будет даже практичнее — он и больше, и «семейнее». А при наличии AT-резины полноприводная версия этого «буса», буквально, превращается в кроссовер, позволяющий выехать далеко за пределы асфальтовых дорог.

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22 апреля 2022
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