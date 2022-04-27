Volkswagen отзывает на ремонт десятки тысяч Polo российской сборки

У машин, призываемых на ремонт, «функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объеме». Из этого описания можно сделать вывод, что немецкий бренд подвели блоки ЭРА-ГЛОНАСС, которым теперь требуется перепрошивка. Или, говоря казенным языком, «обновление программного обеспечения блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока».

Кстати, на то, что кнопка вызова экстренных служб может не работать на лифтбэках Volkswagen Polo, жаловались сами владельцы автомобилей. Но часто проблема решалась перезагрузкой электронного блока путем его снятия и отключением от него встроенного аккумулятора.

Напомним, что со сменой генераций популярный у россиян немецкий седан превратился — в лучших традициях родственной «Шкоды» — в лифтбэк. В чем плюсы и минусы смены формата сразу после премьеры новинки изучил портал «АвтоВзгляд».