Как быстро удалить очаги коррозии на кузове авто, не прибегая к покраске

Появление очагов ржавчины в местах повреждения лакокрасочного покрытия кузова — головная боль всех автомобилистов. Однако не все решаются на радикальные методы борьбы. И это верное решение. Ведь большая часть «жучков», если процесс не запущенный — поверхностная реакция металла на воздействие агрессивной среды. И с этим можно, и нужно бороться.

Итак, есть два метода борьбы с ржавчиной: механический и химический. Первый метод относится к радикальным — очаги коррозии устраняются посредством механической зачистки пораженного участка при помощи УШМ и наждачки или щетки со стальной щетиной. В процессе зачистки ржавчины, сперва, используют крупнозернистую наждачку, постепенно переходя к более мелкой. Зачистку производят как на сухую, так и с применением керосина или Уайт-спирита.

Химический метод подразумевает использование специальных химических составов, так называемых преобразователей или нейтрализаторов ржавчины, которые способны не только убрать коррозийные пятна, но и остановить распространение ржавчины на поврежденных участках кузова. После нанесения подобных составов все, что вам потребуется для устранения остатков ржавчины — это обычная тряпка.