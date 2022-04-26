Как быстро удалить очаги коррозии на кузове авто, не прибегая к покраске

Появление очагов ржавчины в местах повреждения лакокрасочного покрытия кузова — головная боль всех автомобилистов. Однако не все решаются на радикальные методы борьбы. И это верное решение. Ведь большая часть «жучков», если процесс не запущенный — поверхностная реакция металла на воздействие агрессивной среды. И с этим можно, и нужно бороться.
Итак, есть два метода борьбы с ржавчиной: механический и химический. Первый метод относится к радикальным — очаги коррозии устраняются посредством механической зачистки пораженного участка при помощи УШМ и наждачки или щетки со стальной щетиной. В процессе зачистки ржавчины, сперва, используют крупнозернистую наждачку, постепенно переходя к более мелкой. Зачистку производят как на сухую, так и с применением керосина или Уайт-спирита.
Химический метод подразумевает использование специальных химических составов, так называемых преобразователей или нейтрализаторов ржавчины, которые способны не только убрать коррозийные пятна, но и остановить распространение ржавчины на поврежденных участках кузова. После нанесения подобных составов все, что вам потребуется для устранения остатков ржавчины — это обычная тряпка.
Перечень подобных химических составов достаточно велик. Сюда входит и ортофосфорная кислота, способная устранить ржавые пятна толщиной до 1 мм. И цинковый спрей, который образует на месте очага коррозии защитную пленку, чем осложняет окисление металла.
Также используются методы удаления ржавчины с кузова при помощи электрохимического метода, когда с металлом проводят окислительно-восстановительные процессы с применением электролита и электрического тока. Причем последний способ является одним из самых простых и верных. Он не только избавит от ржавчины, но и поможет в дальнейшем защитить кузов от появления новых очагов. Наборы для данной обработки можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Единственное, где данный способ бессилен — это там, где коррозия успела прогрызть металл насквозь и на больших поврежденных участках.
Есть и более народные методы борьбы со ржавчиной. Например, с небольшими очагами справляется уксусная кислота. Сперва, ржавое пятно обрабатывают кислотой. Затем остатки ржавчины снимают смятым куском обыкновенной фольги.
Сода также подходит в качестве средства борьбы с коррозией. Для этого необходимо приготовить кашицу из соды и воды. Затем сметанообразный состав наносят на пораженный участок. А через пару часов при помощи все той же фольги удаляют ржавчину.
Есть и способ удаления коррозийных жучков для любителей текилы. Дорогой напиток мы, конечно же, тратить не будем (оставим его отметить успех), а вот соль и лайм используем. Для этого лайм разрезается на две половинки. На участок, где образовалась ржа, насыпаем соли, а затем выжимаем сок лайма. По истечении некоторого времени ржавчина легко удаляется даже кожурой того же лайма.
Естественно, оставлять металл после чистки незащищенным — не стоит. Необходимо предпринять меры по защите очищенного участка. И на этот счет также есть масса решений. Каких, мы уже неоднократно рассказывали.