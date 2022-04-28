В России скоро полностью остановится выпуск корейских автомобилей

«Автотор» надолго — с 1 по 22 мая — остановит производство автомобилей. Для сотрудников будет объявлен оплачиваемый отпуск, но некоторые подразделения продолжат работать. В частности, калининградский завод продолжит вовзодить новые мощности и заниматься созданием электромобилей.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине против России вводятся самые разнообразные санкции. В частности, международные логистические компании отказываются направлять свои суда в порт Калининграда.

Сложившаяся ситуация заставила «Автотор» изобрести новый логистический путь: из корейского Пусана морем до немецкого Бремерхафена, оттуда — после перегрузки — в Калининград. Из-за этого корейские автомобили стали для россиян баснословно дорогими.