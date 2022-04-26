Руководство марки УАЗ останавливает автозавод. Временно

UAZ и Mazda-Sollers остановятся после рабочей смены 29 апреля, а запустятся через две недели: ульяновский конвейер начнет движение 16, а владивостокский — 19 мая. Об истинных причинах производственной паузы ничего не сообщается, но нетрудно догадаться, что обоим заводам банально не хватает комплектующих.

Кстати, на этой неделе АВТОВАЗ возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска, который из-за острой нехватки деталей руководство автогиганта перенесло с лета на весну. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, удалось ли службе закупок привлечь достаточное количество компонентов для запуска производства.