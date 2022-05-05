BMW раскрыла дату дебюта купе M4 CSL

Судя по шпионским фото, купе CSL (Coupe Sport Leichtbau, то есть облегченное спортивное купе) получит головную оптику с желтыми ходовыми огнями и оригинальные задние фонари, рисунок которых будет отличаться от того, что есть у базовой модели M4.

Кроме того, версию CSL выделяют многочисленные воздухозаборники в переднем бампере, Y-образные элементы в «ноздрях» решетки радиатора и крупный передний сплиттер.

Ожидается, что спорткар сбросит около ста килограммов. Для этого инженеры широко использовали в конструкции углепластик, установили облегченные передние кресла, а задний диван вообще выкинули.

Полного привода тоже не будет. Только классический задний. Что касается мотора, то под капотом M4 CSL работает 3-литровая надувная «шестерка», которую форсируют с 510 л. с. до 560 л. с.