BMW раскрыла дату дебюта купе M4 CSL

Фото: Motor1.com
«Заряженное» купе BMW M4 CSL, которое несколько раз ловили фотошпионы, наконец, готово и предстанет перед широкой публикой в двадцатых числах мая. Презентация должна пройти в рамках ежегодного Конкурса элегантности виллы д’Эсте. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает первые подробности о модели.
Виктор Васильев

Судя по шпионским фото, купе CSL (Coupe Sport Leichtbau, то есть облегченное спортивное купе) получит головную оптику с желтыми ходовыми огнями и оригинальные задние фонари, рисунок которых будет отличаться от того, что есть у базовой модели M4.

Кроме того, версию CSL выделяют многочисленные воздухозаборники в переднем бампере, Y-образные элементы в «ноздрях» решетки радиатора и крупный передний сплиттер.

Ожидается, что спорткар сбросит около ста килограммов. Для этого инженеры широко использовали в конструкции углепластик, установили облегченные передние кресла, а задний диван вообще выкинули.

Полного привода тоже не будет. Только классический задний. Что касается мотора, то под капотом M4 CSL работает 3-литровая надувная «шестерка», которую форсируют с 510 л. с. до 560 л. с.

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5 мая 2022
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