Нечем торговать: продажи новых автомобилей рухнули до минимума

Даже те россияне, что очень хотят приобрести автомобиль, сейчас не могут этого сделать, так как большинство автозаводов остановились. И в дилерских центрах просто нет «живых» машин. Более-менее регулярные поставки смогли наладить только китайские марки — Chery, Geely и Haval. Все остальные ДЦ торгуют скудными остатками по баснословным ценам.

К слову, сейчас агентством «Автостат» опубликована только статистика постановки на учет ГИБДД. Но, как только Ассоциация европейского бизнеса раскроет данные отгрузок машин дилерам, будет интересно взглянуть на успехи «поднебесных» автопроизводителей.

Напомним, что автозаводы вынуждены спешно вводить антикризисные каникулы, поскольку часть предприятий испытывает критическую нехватку компонентов, а иностранные компании (в основном, европейские) до сих пор не приняли решения по поводу своего присутствия на рынке.

Поэтому портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какие же автозаводы нашей необъятной, несмотря на кризис, продолжают работать. Увы, но их оказалось только лишь два…

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