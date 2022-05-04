Китайское нашествие: в России наладят сборку автомобилей еще одной марки

Понятно, что освободившаяся (пускай, даже временно) ниша долго пустовать не будет — ее оперативно займут более шустрые бренды. Поэтому сейчас, в условиях тотального дефицита новых авто, на территорию России готовы приходить и возвращаться «поднебесные» марки.

Скажем, китайская государственная автомобилестроительная компания Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать на российской земле производство пикапов Foton Tunland и грузовых среднетоннажников серии S. Об этом напрямую говорит московский офис компании.

— Принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем, — сообщает представительство марки Foton.

C каким заводом планируется заключить этот самый контракт, не уточняется. Но, на всякий случай припомним, что фотоновскими кабинами комплектуются среднетоннажные грузовики ГАЗ «Валдай Next»… Сам ГАЗ предпочитает не комментировать заявления азиатских партнеров.

Также вспомним, что годом ранее Foton свернул продажи внедорожников Sauvana и пикапов Tunland, так как эти модели не пользовались спросом у россиян. Но теперь, как видим, фирма из КНР хочет не просто возобновить торговлю, а выйти на новый для себя уровень.