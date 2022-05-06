Докатились: антироссийские санкции оставят Европу без покрышек

— Во многих отраслях отсутствуют важнейшие для выпуска продукции компоненты, например — технический углерод. Он используется для производства батарей, косметики и автомобильных шин, — говорится в материале, опубликованном немецким изданием Spiegel.

Оказывается, около 60% потребляемого Германией технического углерода поступает из России. Сейчас его поставки идут с перебоями. Теоретически, заместить российскую сажу могут производители из Китая, Индии и Саудовской Аравии. Однако такое изменение логистики может занять примерно год.

Издание ожидает наступления дефицита автопокрышек в Германии из-за нехватки углерода уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом, в частности, свидетельствуют сообщения о том, что европейские шинники сокращают свои производственные планы на 2022 год. Напомним, что технический углерод, то есть сажу, сейчас получают из ископаемого топлива — преимущественно из нефти и газа.

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