КамАЗ похвастался грандиозным сверхсекретным проектом

Главный вопрос, который интересовал руководителя автогиганта, насколько КамАЗ способен организовать производство блоков цилиндров для нового поколения двигателей. Ведь прежде они закупались для грузовиков свежей серии К5 за рубежом. Оказалось, что сегодня завод может небольшими партиями выпускать детали собственного производства, притом нареканий по качеству отливки и обработки нет.



— Если раньше мы отдавали детали на аутсорсинг, то теперь отчетливо понимаем: нужно стремиться делать все своими силами. К тому же стало появляться много сторонних заказов, — отметил г-н Когогин.

Кроме того, директор КамАЗа похвастался неким «перспективным проектом». Это отдельная долгосрочная программа, для которой понадобилось организовать сверхсовременный участок цветного литья.

Что это за проект, г-н Когогин умолчал, отметив лишь, что его реализация началась 3 года назад. Подробности, скорее всего, последуют летом, поскольку на июль налажена пусконаладка необходимого оборудования.

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