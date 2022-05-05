Побочный эффект: почему строительство трассы М12 вызывает недовольство водителей

На самом деле, к строителям трассы М12 накопилось достаточное количество претензий. Основная: водители самосвалов ездят откровенно небезопасно. Они пытаются сделать максимально возможное число рейсов, поэтому превышают все мыслимые скоростные лимиты. Несущийся через населенный пункт со скоростью под «сотню» груженый грузовик давно стал привычной картиной…

Задно шоферская братия наплевательски относится и к другим пунктам Правил дорожного движения. Так что совершенно неудивительно, что рулевые комтранса автодоровских подрядчиков регулярно становятся героями самых разных ДТП, включая весьма резонансные происшествия.

Например, в апреле большегрузы дважды(!) подбивали пассажирские автобусы, что возят пассажиров по маршруту «Владимир — Радужный». До этого самосвалы, у которых водители забывали опустить кузова, неоднократно сбивали надземные пешеходные переходы на трассе М7 «Волга»…