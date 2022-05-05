Побочный эффект: почему строительство трассы М12 вызывает недовольство водителей

На самом деле, к строителям трассы М12 накопилось достаточное количество претензий. Основная: водители самосвалов ездят откровенно небезопасно. Они пытаются сделать максимально возможное число рейсов, поэтому превышают все мыслимые скоростные лимиты. Несущийся через населенный пункт со скоростью под «сотню» груженый грузовик давно стал привычной картиной…
Задно шоферская братия наплевательски относится и к другим пунктам Правил дорожного движения. Так что совершенно неудивительно, что рулевые комтранса автодоровских подрядчиков регулярно становятся героями самых разных ДТП, включая весьма резонансные происшествия.
Например, в апреле большегрузы дважды(!) подбивали пассажирские автобусы, что возят пассажиров по маршруту «Владимир — Радужный». До этого самосвалы, у которых водители забывали опустить кузова, неоднократно сбивали надземные пешеходные переходы на трассе М7 «Волга»…
Вторая претензия — к ужасному состоянию разбитых грузовиками региональных и федеральных дорог. Скажем, в городе Покров Владимирской области тамошняя ГИБДД даже возбудила дело об административном правонарушении: за выбоины на городских улицах покровскую администрацию оштрафуют на сумму от 200 000 до 400 000 рублей.
Дорожное покрытие на покровских улицах Герасимова и Штольверка уничтожила техника АО «Стройтрансгаз». При этом генеральный подрядчик признал проблему, а потому пообещал провести ямочный ремонт дорог до 1 мая… Но ничего не сделал.
В итоге, администрация города отозвала разрешение на проезд автомобилей АО «Стройтрансгаз», хотя подъезд машин жизненно необходим для работы двух асфальтобетонных заводов. После этого представители компании пообещали заняться ремонтом дорог 5 мая.
В других регионах ситуация пусть менее, но тоже напряженная. Людей раздражют и снующие грузовики, и разбитые дороги… Но деваться некуда: для строительства магистрали «Москва — Казань» привлечено рекордное количество техники, а потому вполне логично, что на местах возникают самые разные «перегибы». В России без этого не обходится, пожалуй, ни один большой проект…
В любом случае, после окончания строительных работ все местные проезды будут обязательно восстановлены. Чиновники даже обещают, что региональные трассы станут лучше, чем были до начала мегастройки! Скажем, только во Владимирской области на «восстановительные мероприятия» планируют потратить 5,4 млрд. рублей.
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