Через 13 лет Европа останется без новых автомобилей

Немецкие СМИ опубликовали согласованный проект решения Совета Евросоюза, предполагающий полный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году. Согласно данным газеты Handelsblatt, с этого момента в ЕС будет введен полный запрет на регистрацию новых легковых и легких коммерческих автомобилей, которые вырабатывают углекислый газ во время движения.

Единственной доступной технологией автопроизводства станет электромобиль. Издание утверждает, что одобрение этого предложения — дело уже практически решенное как в Европарламенте, так и в Совете ЕС.

Сообщается, что отказ от ДВС в Европе приведет к потере примерно полумиллиона рабочих мест в Старом Свете — преимущественно в странах Восточной Европы. Голосование в руководящих органах ЕС по поводу принятия документа запланировано на 11 мая.

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