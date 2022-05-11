Россияне начали «гастролировать» по стране в поисках подержанных автомобилей

Новый тренд нашего времени — миграция покупателей между городами. Расстояние и стоимость такого «шоп-тура» перестали играть существенную роль, если будущий автоладелец нашел действительно удачный для себя вариант.

Скажем, группа компаний «Прагматика» отмечает, что за март-апрель доля запросов на покупку «бэушек» из других городов составила 32%, тогда как по итогам всего 2021 года этот показатель находился на уровне 20%.

В Санкт-Петербург готовы приехать клиенты из Москвы и Подмосковья, а также Краснодарского края и Нижегородской области. И уж совсем необычен тот факт, что в северную столицу отправляются люди из Свердловской и Челябинской областей.

Между тем, цены на «бэушки» взлетели до невообразимых величин! Так, за первый квартал стоимость секонд-хенда поднялась от 20 до 50%, а за последние 12 месяцев подорожание составило от 39 до 75% И, в итоге, подержанные автомобили перестали быть доступными для простых россиян.

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