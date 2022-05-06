Из-за спецоперации на Украине немцы бросились скупать маленькие дизельные машинки

Вот что говорит официальная статистика, подготовленная немецким агрегатором Mobile. Если весной 2021 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Германии составляла 21 793 евро, то сейчас ценник вырос до 26 817 евро. Притом количество объявлений сократилось на 24%: проще говоря, европейцы не торопятся расставаться со своими «бэушками»!

Еще одно любопытное наблюдений — резкий рост спроса на компактные экономичные машины. Опасаясь, что бензин и солярка будут дорожать и дальше, немцы старательно выискивают на вторичном рынке «малышей» всех сортов и видов. Поэтому, например, подержанный Volkswagen Polo резко подорожал на колоссальные 38%.

Кроме того, наши западные соседи начали настоящую охоту за дизельными моторами. В среднем за неновый дизельный Volkswagen Golf нынче просят 20 018 евро. Хотя забрать свеженький, но бензиновый хетчбэк из автосалона вполне реально за 20 395 евро. Но нет: люди хотят купить пусть секонд-хенд, но потреблящий «тяжелое топливо».

Впрочем, в России цены на «бэушки» тоже взлетели до невообразимых величин! Так, за первый квартал стоимость секонд-хенда поднялась от 20 до 50%, а за последние 12 месяцев подорожание составило от 39 до 75% И, в итоге, подержанные автомобили перестали быть доступными для простых россиян.

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