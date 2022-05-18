10 новых и недорогих автомобилей, которые с нетерпением ждут в России

Да, несмотря на «заморозку» поставок автомобилей и остановку заводов, автостроители планируют и дальше развивать бизнес в нашей стране. Принятые меры, навязанные мировым производителям санкционной политикой их государств, носят временный характер. Поэтому российскому потребителю отчаиваться не стоит — все скоро вернется на круги своя.

В настоящее время полностью ушли из России лишь американские Chevrolet и Cadillac, сократила свой штат скандинавская Volvo, а французская Renault, столь неприлично задавленная Европой, попросту спряталась за «вазовским» флагом. К тому же, столичный завод при благоприятном развитии событий и дальше будет выпускать полюбившиеся нашему брату автомобили. Пусть и под новой маркой.

Говоря же об остальных, то мировые бренды продолжают себе тихонько работать, хотя и предпочитают не высовываться. Скажем больше: выдерживая паузу, они набираются сил. И при первой же возможности вновь бросятся в атаку на российского покупателя. А новинок, надо признать, заготовлено — мама, не горюй! Многие из них даже успели покрасоваться у дилеров.

Портал «АвтоВзгляд» отобрал из щедрой россыпи грядущих, пусть и временно «замороженных» премьер, самые актуальные для потребителя. Причем в бюджетном и среднеценовом диапазоне. Познакомиться с ними можно, прослушав наш эксклюзивный аудиоподкаст.

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