Власти нашли способ выпускать автомобили в условиях жесточайшего кризиса

Фото производителя.
После начала российской спецоперации на Украине родной автопром заполучил новую порцию проблем. Если до этого ритмичной работе конвейеров мешал, главным образом, глобальный дефицит микрочипов, то теперь проблему усугубили логистические проблемы и санкционные ограничения.
Алексей Кованов

Однако власти России, похоже, нашли способ, как победить пресловутый дефицит электронных компонентов. Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, до конца этого отечественные автомобили переводут на унифицированные детали.

Подробности последуют позже, но, видимо, в нашей стране хотят наладить выпуск датчиков, исполнительных механизмов и блоков управления, которые бы подходили для разных моделей — от «Гранты» и «Весты» до «Газели» и «Патриота».

Производителям электроники обещаны льготные займы, компенсация части затрат, а также — запуск специальной программы, которая поможет фирмам активнее осваивать выпуск нужной автопрому продукции.

И еще одна новость, касающаяся импортозамещения. Перешедший под контроль государства завод Renault, он же — бывший завод АЗЛК, намерен выпускать автомобили под брендом «Москвич». Портал «АвтоВзгляд» изучил возможные перспективы будущих моделей.

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18 мая 2022
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