Власти нашли способ выпускать автомобили в условиях жесточайшего кризиса

Однако власти России, похоже, нашли способ, как победить пресловутый дефицит электронных компонентов. Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, до конца этого отечественные автомобили переводут на унифицированные детали.

Подробности последуют позже, но, видимо, в нашей стране хотят наладить выпуск датчиков, исполнительных механизмов и блоков управления, которые бы подходили для разных моделей — от «Гранты» и «Весты» до «Газели» и «Патриота».

Производителям электроники обещаны льготные займы, компенсация части затрат, а также — запуск специальной программы, которая поможет фирмам активнее осваивать выпуск нужной автопрому продукции.

И еще одна новость, касающаяся импортозамещения. Перешедший под контроль государства завод Renault, он же — бывший завод АЗЛК, намерен выпускать автомобили под брендом «Москвич». Портал «АвтоВзгляд» изучил возможные перспективы будущих моделей.