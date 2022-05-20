АВТОВАЗ опроверг слухи о прекращении выпуска LADA XRAY

Справедливости ради стоит сказать, что подобные заявления сейчас можно делать в отношении и других моделей отечественного автогиганта. Как мы знаем, все они так или иначе зависят от импортных компонентов. Однако волжане уже вовсю ведут переговоры с китайскими партнерами для организации поставок электроники и запчастей.

Более того: во избежание падения продаж, на заводе было принято решение выпускать упрощенные версии автомобилей. В частности, без ABS и подушек безопасности.

Что же касается LADA XRAY, то растиражированная информация является не более, чем фейком. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, «никаких изменений в модельном ряду бренда не происходит, все это чушь».

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