АВТОВАЗ опроверг слухи о прекращении выпуска LADA XRAY

Фото: АвтоВзгляд
В ряде СМИ появилась информация о том, что Волжский автозавод прекращает выпуск LADA XRAY. Причиной называются проблемы с поставкой комплектующих, а также уход из России компании Renault, экс-совладельца пакета акций АВТОВАЗа. Правда, сведения эти оказались сильно преувеличенными.
Лика Затворная

Справедливости ради стоит сказать, что подобные заявления сейчас можно делать в отношении и других моделей отечественного автогиганта. Как мы знаем, все они так или иначе зависят от импортных компонентов. Однако волжане уже вовсю ведут переговоры с китайскими партнерами для организации поставок электроники и запчастей.

Более того: во избежание падения продаж, на заводе было принято решение выпускать упрощенные версии автомобилей. В частности, без ABS и подушек безопасности.

Что же касается LADA XRAY, то растиражированная информация является не более, чем фейком. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, «никаких изменений в модельном ряду бренда не происходит, все это чушь».

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20 мая 2022
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