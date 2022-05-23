ГАЗ наладит выпуск собственного турбодизеля

Чтобы запустить «литейку», «Группа ГАЗ» вложила 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн — льготный заем Фонда развития промышленности. Основной продукцией НЛЗ станут блоки и головки блоков цилиндров двигателей. Также завод займется выпуском отливок маховиков, картеров, тормозных дисков, дисков сцепления, корпусов коробок передач и компонентов тормозной системы.

Основными потребителями этой продукции станут Ярославский и Ульяновский моторные, Горьковский автомобильный и Канашский автоагрегатный заводы. Но позднее планируется расширение круга заказчиков из машиностроительной и других отраслей.

А главная сенсация — «Нижегородский литейный» заявлен основной площадкой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке «Группы ГАЗ»! Но что это за турбодизель, газовцы пока умалчивают.

Напомним, что сейчас «Газели» оснащаются 2,8-литровыми дизельными моторами Cummins серии ISF. Вполне возможно, что именно этот двигатель будет локализован на мощностях ГАЗа, но повторим: подробнсти проекта последуют позже.

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