Немцы превратили «Гелик» в бесшумный танк

Как сообщает Motor1, новейший Mercedes-Benz EQG получит батареи нового поколения, которым достался кремниевый анод вместо графитового. Если по-простому, то такие аккумуляторы позволят внедорожнику без дополнительной зарядки преодолевать немалые расстояния. Емкость АКБ станет на 40 % больше.

В остальном «Гелик» по-прежнему построен на раме и не обделен неразрезным задним мостом и передней независимой подвеской. При этом немцы уделили особое внимание уровню комфорта в автомобиле. Впрочем, и текущая версия G-класса с традиционными ДВС сильно превосходит по комфортабельности и шумоизоляции своих предшественников.

Кстати, если вы еще не ознакомились с тест-драйвом самого настоящего «качка во фраке», то милости просим: подробнее — здесь.

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