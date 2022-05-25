Английский производитель тракторов JCB нашел способ, как обойти санкции

Представители AGB Construction Machinery осторожно заявляют, что их новинка на 90% повторяет сверхудачный JCB 3CX. А значит, британский производитель техники просто решил обойти антироссийские санкции, налад сборку популярной модели в России под другой маркой.

Новоиспеченный бренд планирует ежегодно выпускать и продавать около 750 подобных машин. Притом компания располагает лабораторией «инжиниринга по импортозамещению», где работают конструкторы и инженеры МГТУ им. Баумана и МАДИ.

Вообще, повальный исход различных производителей из России затих, но не закончился. Вероятность «переждать» каждый день снижается, поэтому многие европейские и американские компании ищут покупателей на свои предприятия в наших широтах.

И находят! Например, турки, умеющие не только продавать, но и производить, начинают примеряться к мощной экспансии на российский рынок. Каким образом, уточняет портал «АвтоВзгляд».

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