НАМИ получило монополию на сертификацию машин в России

Как сообщают «Известия», ФГУП «НАМИ» станет единственной в России организацией, которая получит право на «оценку соответствия колесных транспортных средств техническим требованиям», а также на проведение исследований, испытаний и измерений. Это следует из постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автоэксперт Сергей Бургазлиев рассказал изданию, что теперь НАМИ фактически стал монополистом в сфере сертификации транспортных средств в России. Впрочем, проверять организация станет только «упрощенные» авто, то есть те, у которых не будет систем ABS, ESP, подушек безопасности и кнопки экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Не будем забывать и о том, что большая часть акций АВТОВАЗа передана НАМИ. То есть и выпуск автомобилей, и процесс их сертификации отныне будет подконтролен одной организации. А это может сказаться на авторынке (и в первую очередь — потребителях) не лучшим образом.

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