Не понял юмора: что собрался выпускать Собянин на бывшем заводе Renault

Заявив о том, что на заводе «Москвич» будут выпускать «самые современные модели, с переходом на электромобили», мэр Москвы фактически расписался в том, что речь идет о китайских автомобилях, поскольку других ему взять просто негде. На разработку собственной модели и подготовку ее производства уйдут годы с неоднозначным итогом.

Можно, конечно, рассчитывать на то, что французы позволят производить на своем бывшем активе ту же «Аркану» с российским названием, как это случилось с Duster, который теперь LADA, но тут мы замучаемся комплектующие подвозить — китайский коридор как-то не очень пока работает… Точно такая же история и с собянинским «переходом на электромобили». Иначе как китайским вариантом, в отсутствие своих разработок (камазовская «Кама» в ближайшие годы тоже не в счет).

Ну что же, если столичные власти понимают под импортозамещением отверточную сборку авто из КНР — флаг им в руки. Только вряд ли «обрусевшие китайцы» окажутся и массовыми, и дешевыми, как нам широко пообещали. Да и с качеством-надежностью-ремонтопригодностю-сервисом у этих «Москвичей» явно будут серьезные проблемы. Точно такие же, с какими потребитель сталкивается, купив уже предлагаемые у нас «поднебесные» транспортные средства.

Да и нельзя забывать, что Китай непредсказуем и не шибко надежен в смысле долгосрочного партнерства — это сегодня он нам верный друг. А завтра? Да и нынешняя дружба все-равно — игра в одни ворота, ведь китайские товарищи, если по гамбургскому счету, не видят в России ничего иного, кроме как сырьевую базу. Причем ту, что торгует по дешевке.

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