С АВТОВАЗа начался «исход» иностранных специалистов

АВТОВАЗ должен распрощаться со всеми работающими иностранцами до 31 мая — как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» из соцсети VK, таково принципиальное решение нового главы компании Максима Соколова. Приказ касается специалистов, пришедших по линии Renault, но штатно устроенных на АВТОВАЗе. Известно, что таковые присутствуют практически во всех подразделениях.

Стоит признать, что «изгнать» иностранцев давно призывали сами заводчане: дескать, зарплаты экспатов сильно больше, чем получают их российские коллеги, плюс иностранцы получают всевозможные преференции, вроде служебного жилья.

Теперь занять руководящие позиции смогут российские специалисты. Однако возникает вопрос: смогут ли наши инженеры возобновить производства «Сандеро» и «Дастера» без подсказок зарубежных коллег… Если, конечно, такой рестарт вообще запланирован.

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