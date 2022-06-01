ГАЗ рассказал, когда можно будет купить новейший «Соболь NN»

К слову, у «Группы ГАЗ» уже есть успешный пример коммерческой эксплуатации «вольт-амперных» машин. Первый российский коммерческий электромобиль — Gazelle e-NN — был выпущен в 2020 году. А с лета прошлого года электробусы Gazelle e-NN курсируют на регулярном пассажирском маршруте в Нижнем Новгороде: из аэропорта до станции метро «Парк культуры».

- Они пробежали более 50 000 километров, перевезли более 20 000 пассажиров, а заряжаются — на станциях быстрой зарядки, поэтому не простаивают, — рассказал порталу «Автовзгляд» директор по стратегии и цифровым технологиям «Группы ГАЗ» Алексей Лихачев. — У нас есть и другие элекромобильные кейсы, мы регулярно получаем обратную связь от клиентов, это позволяет нам делать выводы, актуальные для дальнейшего развития электромобильности.

Представитель компании отмечает, что для формирования рынка коммерческого электротранспорта необходимы стимулирующие меры для конечных потребителей — в частности, субсидии, чтобы сделать стоимость «углеводородного» и аккумуляторного автомобилей соразмерной, налоговые льготы и другие. И тогда электромобили станут действительно интересными бизнесу.

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