Вместо Skoda Octavia: инспекторы ГИБДД пересядут на УАЗы

Выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», г-н Понарьин отметил, что в этом году ГИБДД планировала закупить 4000 новеньких машин. Но грянул украинский кризис, и обновление автопарка пришлось отложить. Более того, теперь ведомству нужно найти нового партнера, ведь надеяться на старых поставщиков уже не приходится.

— У нас закупались и Skoda Octavia и LADA Vesta. Мы надеялись на поставку Kia Cerato, но сейчас мы ориентируемся исключительно на отечественного производителя, в частности, на УАЗ, — сообщил Олег Понарьин порталу «АвтоВзгляд».

Окончательное решение еще не принято, ведутся активные переговоры с Минпромторгом РФ. Но поскольку в ГИБДД все же планируют закупить машины до конца 2022 года, очевидно, что выбирать будут из существующих моделей (никаких мифических «Москвичей» со столичного завода). А потому история с УАЗом выглядит вполне реалистичной.

Впрочем, обновление автопарка — не единственная «санкционная» проблема, которую вынуждена решать Госавтоинспекция. Из-за ограничений также снизились темпы закупок оборудования для измерения эксплуатационных параметров автодорог: например, ретрорефлектометров (приборов для определения ночной видимости дорожных знаков). Однако это, по словам нашего собеседника, не должно отразиться на безопасности водителей, поскольку основные закупки сделали в 2019—2021 годах.

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