Чем опасна и разорительна покупка машины из Эмиратов

Дефицит новых автомобилей в России уже насчитывает пару лет, так что параллельный импорт официальные и не очень дилеры ввели намного раньше государства: новые машины из ОАЭ замелькали в шоу-румах еще в конце прошлого года, а в начале 2022 их перестали стесняться и начали выставлять на самые видные места, о чем портал «АвтоВзгляд» писал еще несколько месяцев назад. Дилер, живущий за счет продаж, просто не мог позволить себе упустить выгоду, отдавая любую новую машину втридорога.
Автомобили из жарких стран Востока всегда пользовались у россиян завидным спросом: богатые комплектации, отделка салона «под дерево» и обязательные кожаные кресла привлекали немало автомобилистов. Но главной причиной «народной любви», как бы тривиально это ни звучало, была, конечно, цена: «арабы» всегда — как новыми, так и на вторичном рынке — стоили дешевле «европейцев», «японцев» и «американцев», ввезенных официально или из более холодных стран.
Всем хороши арабские машины, но есть у них и недостатки. Так уж мир устроен, баланс. Да и чудес не бывает. За изначально низкой ценой кроется не только существенный дисконт при перепродаже, но и вполне себе ощутимые недостатки при эксплуатации. «Арабы» фактически не обрабатываются антикоррозионными средствами при производстве, поэтому в России начинают ржаветь буквально после пары суровых российских зим. Найти машину в дизельном исполнении невероятно сложно — в стране дешевого топлива предпочитают мощные и прожорливые бензиновые моторы. Правда, в силу возраста разработки и слабой «экологической удавки», такие агрегаты могут себе позволить куда большие пробеги и нагрузки.
«Теплые опции» — также слабая сторона этих машин. Естественно, у многих тамошних авто нет обогревов. Но если «пятую точку» можно зимой спасти с помощью дешевого отечественного «Емели», то вот с откровенно слабой печкой, которая просто не в состоянии обогреть салон в холода, придется проводить сложные и дорогостоящие работы по замене. О «горячих» форсунках стеклоомывателя и лобовом стекле вообще можно не мечтать. Кроме того, не стоит расчитывать на приспособленные к нашим холодам генератор и АКБ.
Самая же большая беда — смазки и жидкости. Они изначально рассчитаны на жаркий климат, поэтому даже в слабый мороз превращаются в солидол и перестают работать. Причем касается это всего: от «коробки» и двигателя до подшипников и дверных петель. Да-да, дверь может просто не открыться, или, что еще хуже, не закрыться из-за полного промерзания смазки. О чем порталу «АвтоВзгляд» рассказали владельцы пресловутых машин из ОАЭ. Безусловно, первое ТО будет сказочно дорогим просто потому, что придется заменить везде и все.
Рассматривая приобретение «араба», надо вдумчиво и тщательно сложить все «плюсы» и «минусы» такой машины, рассчитать свои силы и найти возможность нивелировать ее «особенности». Собрав вышеописанное воедино, нужно просто подвести итог и сравнить его с реальной стоимостью уже готового к российским условиям автомобиля. Видится, что цифры будут очень близки.
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