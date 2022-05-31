Чем опасна и разорительна покупка машины из Эмиратов

Дефицит новых автомобилей в России уже насчитывает пару лет, так что параллельный импорт официальные и не очень дилеры ввели намного раньше государства: новые машины из ОАЭ замелькали в шоу-румах еще в конце прошлого года, а в начале 2022 их перестали стесняться и начали выставлять на самые видные места, о чем портал «АвтоВзгляд» писал еще несколько месяцев назад. Дилер, живущий за счет продаж, просто не мог позволить себе упустить выгоду, отдавая любую новую машину втридорога.

Автомобили из жарких стран Востока всегда пользовались у россиян завидным спросом: богатые комплектации, отделка салона «под дерево» и обязательные кожаные кресла привлекали немало автомобилистов. Но главной причиной «народной любви», как бы тривиально это ни звучало, была, конечно, цена: «арабы» всегда — как новыми, так и на вторичном рынке — стоили дешевле «европейцев», «японцев» и «американцев», ввезенных официально или из более холодных стран.

Всем хороши арабские машины, но есть у них и недостатки. Так уж мир устроен, баланс. Да и чудес не бывает. За изначально низкой ценой кроется не только существенный дисконт при перепродаже, но и вполне себе ощутимые недостатки при эксплуатации. «Арабы» фактически не обрабатываются антикоррозионными средствами при производстве, поэтому в России начинают ржаветь буквально после пары суровых российских зим. Найти машину в дизельном исполнении невероятно сложно — в стране дешевого топлива предпочитают мощные и прожорливые бензиновые моторы. Правда, в силу возраста разработки и слабой «экологической удавки», такие агрегаты могут себе позволить куда большие пробеги и нагрузки.