Автомобили КамАЗ и LADA научат разговаривать с водителем

Новейшую систему представила компания Enbisys, которая способна разговаривать с водителем. В настоящий момент уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами, которыми могут стать АВТОВАЗ и КамАЗ.

По информации ТАСС, голосовой помощник способен понимать несколько миллиардов команд, а также общаться в более, чем 50 областях знаний. Фактически речь идет о полном управлении автомобилем посредством голоса. Система умеет поддерживать диалоги на всевозможные темы, воспринимает модные слова и даже уличный сленг. Похоже, пресловутой Алисе станет в наших машинах тесновато.

Между тем, российские автозаводы постепенно выходят из спячки. Тот же АВТОВАЗ запустил конвейер даже раньше, чем планировалось.

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