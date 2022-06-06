Рассекречены изображения новой LADA Vesta для спецслужб

В базу данных Росстандарта внесены изображения Vesta нового поколения в том виде, в котором они будут использоваться спецслужбами. Патент распространяется на машины в стандартных для ДПС, полиции, Росгвардии, военной полиции и военной автоинспекции цветографических исполнениях.
В документации указано, что Vesta для «силовиков» должны быть оснащены сигнально-громкоговорящим устройством, системой видеонаблюдения, радиостанцией, системой спутниковой навигации, а кроме того еще и некой «системой гарантированного запуска двигателя».
В последнем случае речь может идти как о предпусковом подогревателе двигателя, так и о дополнительной аккумуляторной батарее. Изучение технической части документации на спецмашины сенсаций не принесло.
Под капотом «правоохранительных» LADA Vesta будут стоять преимущественно стандартные бензиновые «атмосферники» рабочим объемом 1,6 л. (106 л. с.) и 1,8 л. (122 л. с.). Они будут агрегатироваться в паре с вазовской 5-ступенчатой МКП. Кроме того, на отдельные экземпляры LADA Vesta для спецслужб поставят еще и форсированный движок от Vesta Sport (1,8 литра, 145 л. с.)
Напомним, что об облике новой Lada Vesta стало известно в феврале 2022 года. После начала украинской спецоперации в связи с повальными сбоями в поставках автокомплектующих, у АВТОВАЗа возникли серьезные проблемы с выпуском всех версий LADA Vesta. Поэтому прогнозировать сроки реального массового появления этой модели на службе в «органах» — дело неблагодарное
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