Рассекречены изображения новой LADA Vesta для спецслужб

фото АвтоВзгляд
Российские правоохранители готовятся принять на вооружение седаны и универсалы LADA Vesta. Об этом свидетельствует утверждение изображений модели в разных вариантах спецраскраски. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

В базу данных Росстандарта внесены изображения Vesta нового поколения в том виде, в котором они будут использоваться спецслужбами. Патент распространяется на машины в стандартных для ДПС, полиции, Росгвардии, военной полиции и военной автоинспекции цветографических исполнениях.

В документации указано, что Vesta для «силовиков» должны быть оснащены сигнально-громкоговорящим устройством, системой видеонаблюдения, радиостанцией, системой спутниковой навигации, а кроме того еще и некой «системой гарантированного запуска двигателя».

В последнем случае речь может идти как о предпусковом подогревателе двигателя, так и о дополнительной аккумуляторной батарее. Изучение технической части документации на спецмашины сенсаций не принесло.

фото АвтоВзгляд

Под капотом «правоохранительных» LADA Vesta будут стоять преимущественно стандартные бензиновые «атмосферники» рабочим объемом 1,6 л. (106 л. с.) и 1,8 л. (122 л. с.). Они будут агрегатироваться в паре с вазовской 5-ступенчатой МКП. Кроме того, на отдельные экземпляры LADA Vesta для спецслужб поставят еще и форсированный движок от Vesta Sport (1,8 литра, 145 л. с.)

Напомним, что об облике новой Lada Vesta стало известно в феврале 2022 года. После начала украинской спецоперации в связи с повальными сбоями в поставках автокомплектующих, у АВТОВАЗа возникли серьезные проблемы с выпуском всех версий LADA Vesta. Поэтому прогнозировать сроки реального массового появления этой модели на службе в «органах» — дело неблагодарное

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АВТОВАЗ, автозаводы
6 июня 2022
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