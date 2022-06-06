Рассекречены изображения новой LADA Vesta для спецслужб

В базу данных Росстандарта внесены изображения Vesta нового поколения в том виде, в котором они будут использоваться спецслужбами. Патент распространяется на машины в стандартных для ДПС, полиции, Росгвардии, военной полиции и военной автоинспекции цветографических исполнениях.

В документации указано, что Vesta для «силовиков» должны быть оснащены сигнально-громкоговорящим устройством, системой видеонаблюдения, радиостанцией, системой спутниковой навигации, а кроме того еще и некой «системой гарантированного запуска двигателя».

В последнем случае речь может идти как о предпусковом подогревателе двигателя, так и о дополнительной аккумуляторной батарее. Изучение технической части документации на спецмашины сенсаций не принесло.