У дилеров Renault нет запасных частей, но полно дешевых машин

Между тем, в самом сервисе клиенты есть. Как уверяют мастера, поток желающих отремонтировать или обслужить «французов», пока еще имеется запас оригинальных комплектующих, довольно невелик. Не секрет, что руководство Renault предлагало фирменные детали по весьма интересным ценам — часто условные тормозные колодки или стойки стабилизатора оказывались дешевле «неоригинала».

Впрочем, «оригинала» осталось совсем немного, а по некоторым позициям склады спешно пустеют. Поэтому механики ставят качественные аналоги именитых производителей. Но ходят упорные слухи, будто вскоре поставки расходников, но уже под маркой Motrio вместо Renault, возобновятся — все ждут, когда этими процессами начнет заведовать АВТОВАЗ.

А пока народ запасается приводными ремнями, тормозными колодками и деталями подвески — за этим добром стабильно приходят на протяжении всех последних месяцев. Также пользуются спросом лобовые стекла: в этом году, опасаясь грядущего дефицита, обновить «ветровики» решенили даже те, кто прежде долго и упорно ездил со сколами и трещинами.

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